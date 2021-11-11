Родные Ким Кардашьян не одобряют ее новый роман. Все из-за Канье Уэста

Родные Ким Кардашьян переживают, как Канье Уэст отреагирует на ее новый роман / Фото: Getty Images, скриншот

По слухам, отношения Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона стремительно развиваются. Близкие звезды реалити-шоу переживают, как к таким переменам в личной жизни бывшей жены отнесется Канье Уэст.

Все в семье переживают, как Канье отреагирует на то, что Ким проводит так много времени с Питом. Канье недавно сказал, что все еще хочет быть с ней, так что он не может хорошо к этому относиться, – рассказал инсайдер в беседе с Page Six.

Канье Уэст / Фото: Getty Images

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К слову, хоть Канье недавно в новом интервью признался, что не хочет разводиться с Ким, но на днях в Сети заговорили о романе рэпера с моделью, которая вдвое младше его.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У пары четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм. В начале года Ким Кардашьян официально объявила, что разводится с Канье Уэстом.

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