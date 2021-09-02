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Канье Уэст признался в изменах Ким Кардашьян – инсайдер

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 сентября, 12:34
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Пока проходит бракоразводный процесс Канье Уэста и матери его четыре детей, Ким Кардашьян, западные СМИ заговорили об изменах рэпера во время их совместной жизни
Канье Уэст рассказал об изменах Ким Кардашьян
Канье Уэст рассказал об изменах Ким Кардашьян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян и Канье Уэст не называли официальную причину развода. В Сети поговаривают, что звезда реалити-шоу устала от постоянных выходок супруга. Теперь же инсайдеры рассказали об изменах Канье, когда он состоял в отношениях с Ким.

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В своей неверности рэпер признался в песни Hurricane из нового альбома Donda. В треке есть такие слова:

Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой.
И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двух детей,

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Инсайдер подтвердили Page Six, что именно этими строчками Канье можно считать признанием.

Эта песня в некотором роде его свидетельство обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака, – сказал инсайдер.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

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Ранее инсайдеры рассказали, что пара хочет возобновить отношения.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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