Рок-группа Pink Floyd создала коллекцию одежды, чтобы помочь Украине

Pink Floyd создали коллекцию футболок, чтобы помочь Украине / Фото: Инстаграм Pink Floyd

Музыканты из группы Pink Floyd сейчас активно поддерживают Украину и выступают против российского вторжения на наши территории. После записи нашумевшего хита "Hey Hey Rise Up" с Андреем Хлывнюком артисты не остановились и запустили свой мерч.

Новая коллекция одежды от Pink Floyd была вдохновлена совместным треком с лидером группы "Бумбокс".

Реклама

Pink Floyd приглашает вас присоединиться к ним в их поддержке народа Украины с коллекцией произведений искусства, созданных для Украины, – написано на официальном аккаунте группы в Instagram.

Мерч музыкантов украсили символичные рисунки. Одно из изображений – это подсолнух. Его автор, художник Йосан Леон, вдохновился историей жительницы Херсона, которая предлагала российским оккупантам насыпать семечек в карман и прорости на украинкой земле цветами.

Скриншот – store.pinkfloyd.com

Также в коллекции представлены вещи с репродукцией "Защитники Херсона" от украинской художницы Саны Шахмурадовой. В основу произведения легла история о мужчинах, который запрыгнул на вражеский танк с украинским флагом.

Помимо футболок в мерче представлены худи, шопперы и значки. Стоимость одной футболки из коллекции – 25 фунтов (примерно 915 гривен).

Реклама

Все средства, которые удастся собрать з продажу вещей, пойдут на гуманитарную помощь для украинцев.

Ранее Джамала выставила на аукцион свое платье для Евровидения-2017, чтобы собрать деньги для Украины.