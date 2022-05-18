Рок-гурт Pink Floyd створив колекцію одягу, щоб допомогти Україні

Pink Floyd створили колекцію футболок, щоб допомогти Україні / Фото: Інстаграм Pink Floyd

Музиканти з гурту Pink Floyd зараз активно підтримують Україну та виступають проти російського вторгнення на наші території. Після запису гучного хіта "Hey Hey Rise Up" з Андрієм Хливнюком артисти не зупинилися та запустили свій мерч.

Нова колекція одягу від Pink Floyd була натхненна спільним треком з лідером гурту "Бумбокс".

Реклама

Pink Floyd запрошує вас приєднатися до них у їх підтримці народу України з колекцією творів мистецтва, створених для України, – написано на офіційному обліковому записі гурту в Instagram.

Мерч музикантів прикрасили символічні малюнки. Однеіз зображень – це соняшник. Його автор, художник Йосан Леон, надихнувся історією мешканки Херсона, яка пропонувала російським окупантам насипати насіння в кишеню та прорости на українській землі квітами.

Скріншот – store.pinkfloyd.com

Також у колекції представлені речі з репродукцією "Захисники Херсона" від української художниці Сани Шахмурадової. В основу твору лягла історія про чоловіка, котрий застрибнув на ворожий танк з українським прапором.

Крім футболок у мерчі представлені худі, шоппери та значки. Вартість однієї футболки з колекції – 25 фунтів (приблизно 915 гривень).

Реклама

Усі кошти, які вдасться зібрати з продажу речей, підуть на гуманітарну допомогу для українців.

Раніше Джамала виставила на аукціон свою сукню для Євробачення-2017, щоб зібрати гроші для України.