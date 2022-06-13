Рок-легенда Оззи Осборн готовится к серьезной операции, которая определит его дальнейшую жизнь

У Оззи Осборна запланирована серьезная операция / Фото: Getty Images

В 2020 году стало известно, что Оззи Осборн страдает от болезни Паркинсона – это заболевание еще называют дрожащим параличом, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга. В свое время этот недуг приписывали Софии Ротару. Также известно, что музыкант испытывает проблемы со здоровьем из-за тяжелой травмы, полученной во время падения дома три года назад.

Жена рок-музыканта Шэрон объяснила, что из-за пандемии коронавируса пришлось отложить лечение мужа в швейцарской клинике, куда он должен был отправиться. Сейчас артист готовится перенести операцию, которая "решит дальнейшую его жизнь", сообщает Daily Mail.

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Оззи Осборн с женой

В мае в одном из интервью Оззи Осборн сказал, что это будет операция на шее.

В последнее время я не могу нормально ходить. У меня физиотерапия каждое утро. Мне получше, но далеко не так, как хотелось бы, чтобы вернуться к живым выступлениям, – делился певец.

Шэрон на ТВ-шоу TalkTV сообщила, что едет из Лондона в Лос-Анджелес, чтобы быть рядом возле мужа во время операции.

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Я должна быть там, и это действительно определит всю его дальнейшую жизнь. Еще у нашего сына Джека примерно через три недели должна родиться дочь, а еще скоро 40-я годовщина нашей свадьбы, – рассказала жена Оззи.

Последние 25 лет пара жила в Лос-Анджелесе. Но после операции Шэрон и Оззи Осборн планируют вернуться в Великобританию. Кстати, там супруги подали заявку на получение разрешения на строительство реабилитационного крыла в своем доме.

Кроме того, Осборн планирует разместить в своем доме студию здоровья и физических упражнений, а также оранжерею у бассейна и садовую комнату.

Кратко об Оззи Осборне

73-летний рок-музыкант – один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавший значительное влияние на появление хард-рока и хэви-метала. Оззи называют "Крестным отцом хэви-метала".

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Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель.

4 июля 1982 года артист женился на Шэрон. Она занимается всеми делами и расписанием мужа. У них трое детей – дочери Эми и Келли и сын Джек. Также у него есть двое наследников от первого брака.

Семейство Осборнов / Фото: Getty Images

В 2003 году Оззи получил травмы, упав с квадроцикла, что привело к отмене концертов. Ему вставили металлические позвонки. А в 2019 году концерты были отменены и перенесены на год в связи со смещением металлических позвонков.

Ранее мы сообщали, что Оззи Осборн с женой решили поселить украинских беженцев в своем особняке, но возникла проблема.