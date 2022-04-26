Оззи Осборн с женой решили поселить украинских беженцев в своем особняке, но возникла проблема

Не только Бенедикт Камбербэтч готов поселить беженцев из Украины в своем доме. Рок-музыкант Оззи Осборн и его жена Шэрон поддержали Украину и решили принять украинских беженцев в своем особняке в Бакингемшире, который пара приобрела в 1993 году. Об этом пишет Daily Mail.
Но не все так просто. Жена Оззи Осборна отметила, что они столкнулись с бюрократией, которая "затормозила" процесс предоставления жилья для украинских беженцев в Британии. Однако пара надеется, что скоро это решится. Супруги собираются предоставить жилье двум украинским семьям.
Оззи очень известен в Украине, я думаю, они были бы счастливы, – рассказала Шэрон
Далее по теме
Отметим, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Микки Рурк призвал Германию помочь Украине оружием. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Backstreet Boys пожертвуют для украинцев часть доходов со своих концертов
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"