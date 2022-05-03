Россия без права голоса! Жители РФ не смогут выбрать фаворита на Евровидении-2022

Россия не сможет голосовать на Евровидении-2022 / Фото: eurovision.tv

После вторжения российский войск на территорию Украины представителей страны отстранили от участия в вокальном конкурсе "Евровидение-2022".

И если российские еврофаны надеялись отправить свой голос за понравившегося участника из другой страны, то и этой возможности их тоже лишили.

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По словам организаторов песенного конкурса, принять участие в голосовании могут только те страны, которые будут представлены в рамках "Евровидение-2022". Об этом сообщило российское издание "Риа Новости".

Голосование во время конкурса возможно только в тех странах, которые участвуют в нем. Россия, которая не участвует в мероприятии, не может голосовать со своей территории, – заявил исполнительный продюсер конкурса Клавдио Фазуло.

Поэтому теперь россияне смогут максимум насладиться музыкой как зрители, и то, если в РФ не введут очередной запрет на трансляцию конкурса.

Напомним, в Турине активно готовятся к "Евровидению-2022". Kalush Orchestra уже показали новые костюмы для финального номера на первой репетиции международного музыкального конкурса. "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra выступят в первом полуфинале.

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Также стало известно, что солистка украинской группы Gо_A объявит результаты голосования от Украины на "Евровидении-2022".