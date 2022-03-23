Россия идет ко дну: Виктория Боня уже торгует... прокладками!

Виктория Боня еще не осознала весь масштаб того, что ждет РФ / Фото: открытые источники

Россия напала на Украину и тем самым подписала себя приговор. Русским теперь быть стыдно! В мире эту нацию безвольных и молчаливых рабов больше никто не уважает. Под ударом санкций в стране-агрессоре теперь все рушится. И с каждым днем все больше и больше подтверждений. Все наблюдали эти нелепые бои за сахар, но скоро в этой стране не будет ничего, прокладок в том числе.

Дефицит в РФ скоро будет хуже, чем при Союзе. Сейчас с полок сметается все, цены на товары выросли в разы. Уже говорят, что не найти прокладки или тампоны. По этому поводу уже успела пошутить Виктория Боня, экс-звезда "Дома-2", тюнингованная "красотка" из инстаграм, верящая в мировые теории заговора.

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Виктория Боня

Пока что у нее есть деньги на жизнь в Монако (не без помощи отца ее ребенка), но вскоре ее неработающие марафоны также не будут покупать, так как у населения денег не будет вообще. А пока что она в своем Телеграм-канале шутит над тем, что в РФ разметают прокладки.

скриншот из телеграм Бони

Торгую прокладками. Знаю, что сейчас с этим дефицит будет. Кому в Москву отправить?

Да, Вика, вскоре придется торговать не только этим, чтобы выжить. То ли еще будет. Рашистам вскоре придется вернуться к бабушкиным средствам. Расплата за молчание и поддержку путинского террора в Украине будет страшной.

Также напомним, ранее сообщалось об отсутствии будущего у российской моды и нелепой замене "Евровидению".