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И даже без медведя? Путинист Майданов предложил замену "Евровидению" с балалайкой и народными песнями

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18 марта, 12:43
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Певец, поклонник российских властей, предлагает свою альтернативу прогрессивному европейскому конкурсу, чем пробил новое дно
Денис Майданов предложил свою неадекватную альтернативу "Евровидению" в России
Денис Майданов предложил свою неадекватную альтернативу "Евровидению" в России / Фото: открытые источники

Идет 23-й день войны, которую Россия подло развязала в Украине, прикрываясь лозунгами эфемерной "спецоперации", но на самом деле уничтожая целые города и расстреливая мирных жителей. Весь цивилизованный мир осуждает это вторжение, но по-прежнему продолжают ходить по земле нелюди, всецело поддерживая действия кровавых российских властей. Один из них – ярый путинист Денис Майданов.

Депутат и член "Единой России" в ответ на то, что Европейский языковой союз (EBU) запретил России участвовать РФ в "Евровидении" в этом году из-за военных действий в Украине (позже Первый канал заявлял, что навсегда покидает EBU), предложил так называемое "импортозамещение". И этим пробил новое дно в своей риторике.

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Денис Майданов

Так, Майданов предлагает сделать международный музыкальный конкурс народных исполнителей "МиР" ("Музыка и развитие"), но для того, чтобы участвовать, артист должен научиться играть... на балалайке! Или другом народном инструменте. Альтернатива – песни только народные песни и на русском языке. Очевидно, жители РФ все-таки хотят максимально соответствовать тому стереотипному образу в мире, не хватает только медведя и артистов в лаптях или валенках.

Так что еще предстоит увидеть этот шабаш и мракобесие в стиле допотопных российских сказок.

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Отметим, что все-таки в РФ есть и те, кто не поддерживает действия Путина в Украине.

Так, Земфира показала кадры войны в Украине в новом клипе.

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