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Виктория Боня предложила Ксении Собчак сдать тест на наркотики: "Там все нюхают, это норма"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 09:23
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Звезда "Дома-2" также заявила, что ведущая сама просила у нее запрещенные вещества
Виктория Боня сделала предложение Ксении Собчак
Виктория Боня сделала предложение Ксении Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/victoriabonya

В одном из выпусков "Осторожно: Собчак" известная ведущая и журналистка высказалась о Виктории Боне. По словам Ксении, Instagram-звезда употребляет галлюциногенные вещества, чтобы похудеть.

Речь идет о растениях, в которых содержится запрещенный в большинстве стран психоделик – мескалин. Боня рассказывала в сторис, как похудела благодаря кактусам Сан-Педро.

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Я услышала серьезное обвинение в свой адрес. Оказывается, я наркоманка, – с этих слов началось видеообращение Бони, опубликованное в ее Instagram-профиле.

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Лучшая защита – это нападение. Об этом знает Вика и далее в ролике она рассказала, как однажды ей позвонила Ксения Анатольевна с неожиданным вопросом. Та интересовалась у Бони, где достать наркотики.

Она мне сказала "Привет, Вика", я ответила "Привет", она говорит "Ты не знаешь, где сейчас можно достать "белого"? Я, говорит, загуляла с друзьями и у нас все закончилось, – рассказала Виктория Боня.

Она добавила, что не знает, потому что "не по этому делу" и больше Собчак ей не звонила. Боня утверждает, что Собчак употребляет кокаин, а сама же она использует вышеупомянутое растение в терапевтических целях и чтобы похудеть.

В конце видео Вика предложила Собчак вместе сдать тесты, чтобы узнать, "на чьей стороне правда". Собчак пока что никак не отреагировала на обвинения Бони.

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Зато подписчики Виктории считают, что Ксения Анатольевна действительно употребляет, а в своем видео просто решила очернить репутацию модели.

  • "Знакомый лично знает Собчак. И она реально нюхает. Там все нюхают, это норма"

Скриншот: instagram.com/victoriabonya

  • "Как говорила одна очень умная женщина, зависть нужно заслужить. Так что, Викуся, ты молодец"
  • "Виктория, пусть говорят, караван идет, собаки лают"

Скриншот: instagram.com/victoriabonya

Накануне Ксения Собчак помогла открыть бизнес девушке, пострадавшей в ДТП с участием звезды. Ведущая лично приехала на мероприятие, чтобы поддержать Оксану Садовник.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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