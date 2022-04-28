Российская группа Би-2 отказалась давать концерт из-за рашистского знака Z

Би-2 отменил концерт в Омске из-за плаката в поддержку Путина

Вслед за рок-группой "ДДТ", не поддержавшей путинистов, коллектив "Би-2" тоже не стал давать концерт на сцене в городе Омск, где висел большой баннер в поддержку Путина с бессмысленной надписью: "Zа президента!".

Как пишет местное издание Om1.ru , "Би-2" отменил концерт за несколько минут до его начала. Местный чиновник Иван Колесников рассказал, что накануне мероприятия организаторы завесили баннер черным полотном, но руководство площадки попросило убрать ткань. После этого рок-группа окончательно отказалась выступать и уехала оттуда.

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В свою очередь "Би-2" в Instagram объяснил, что музыканты были полностью готовы к концерту, но его пришлось отменить.

Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которую "Би-2" испытывает в СМИ в течение последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и наших поклонников, – написали музыканты.

Артисты пообещали фанатам проконтролировать, чтобы все деньги были возвращены.

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Концерт рок-группы в Омске должен был состояться 28 апреля в 19:00 (22:00 по киевскому времени). Но зрителей не предупредили об отмене мероприятия, сообщает "Вечерний Омск" .

Нам ничего не объяснили, толпы просто стояли и ждали более 40 минут. Кто-то сказал, что звонили на вахту, там ответили, что концерта не будет, потом кто-то вышел и сказал что-то о непредоставлении площадки, – поделилась одна из фанаток.

Отметим, что также в России стали отменять концерты "Машины времени" . Вероятно, потому, что фронтмен группы Андрей Макаревич активно поддерживает Украину и критикует Кремль.