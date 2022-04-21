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В России решили отомстить Макаревичу из-за его критики путинского режима: музыкант отреагировал

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 09:00
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Андрей Макаревич неоднократно высказывался в поддержку Украины и критиковал Путина. Теперь в России стали отменять концерты "Машины времени"
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов "Машины времени"
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов "Машины времени" / Фото: AFP, скриншот

Андрей Макаревич, в отличие от путинских звезд Баскова и Гагариной, не боится остаться без концертов в России. Как отметил музыкант, это не впервые. У себя в Telegram-канале лидер "Машины времени" напомнил историю отмены концертов группы.

Первые запреты начались в конце семидесятых годов.

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Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать, было не очень просто – мы нигде не состояли.

Более 130 человек уже подписали обращение
Более 130 человек уже подписали обращение / Фото: Аргументы и Факты

Как рассказал Макаревич, в 1979 году "Машина времени" оказалась в "Росконцерте". Красивая жизнь длилась до 1982 года, когда была написана статья "Рагу из синей птицы".

На полгодика нас закрыли. Дальше все было чудесно до 2014-го – Крым, Донбасс. Годика на полтора нас записали в "друзья хунты". Прошло и это. Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше.

Ранее Андрей Макаревич озвучил предположения, из-за чего Путин так ненавидит Украину.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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