Обстрел Одессы, зверства в Буче, малайзийский "Боинг": Галкин назвал преступления России, задав справедливый вопрос

Максим Галкин озвучил важные вопросы / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист и шоумен Максим Галкин – один из тех артистов в РФ, кто с первого дня осудил российское вторжение в Украину. Уже 2 месяца он комментирует происходящее и выдает свое негодование кровавым режимом, который начал войну в Украине. В день православной Пасхи он также задал ряд важных вопросов.

На своей странице в Instagram супруг Аллы Пугачевой, который собирается помочь украинским беженцам, записал видео, в котором поделился мыслям. Он не понимает, как можно было в канун Пасхи, в день схождения благодатного огня, выпускать крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе и одновременно с этим молиться с патриархом Ерусалимским.

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Максим Галкин открыто назвал преступления России, которые она отрицает.

В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы, малайзийский "Боинг" – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?

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