Российский продюсер дал понять знаменитостям-рашистам, что им еще далеко до украинских музыкантов

Михаил Козырев поддержал украинских артистов / Фото: Facebook

На сегодняшний день российский шоу-бизнес становится все меньше и меньше. Звезды, не согласные с диктатурой со словами протеста (или без таковых) в спешке покидают страну. Остаются только те, кто готов петь в поддержку войны в Лужниках.

В своем Facebook российский продюсер и музыкальный критик Михаил Козырев жестко раскритиковал тех, кто вышел на сцену путинского "антинацистского" концерта.

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Будучи продюсером радиостанции "Наше радио" и телеканала "Дождь" (признанного в РФ иноагентом), Козырев пытался поддерживать связь с украинскими коллегами, и был одним из тех, кто продвигал украинскую музыку в России.

Скриншот – Facebook

По словам критика, сейчас российский шоу-бизнес никак не может противостоять украинскому.

Посмотрите внимательно на Андрея Хлывнюка, как он с автоматом в руках защищает свой город. Посмотрите на Сергея Бабкина, как он поёт великую песню "Я солдат" с новым текстом. Посмотрите на Славу Вакарчука, как он каждый день записывает новый ролик из украинских городов и сел с жертвами этой кровопролитной трагедии... Это отчаянные искренние исповеди с фронта... Что моя страна может этому противопоставить? Группу Любэ? Олега прости-хоспади-есаула Газманова? Изнасилованную Полиной Гагариной в Лужниках цоевскую "Кукушку"? Тут же сразу все понятно – кто по принуждению, кто от отчаяния, потому что в этих городах гибнут родные люди. Мой вопрос к вам: как вы можете поддерживать эту чудовищную кровавую войну? – написал в посте Козырев.

Кроме того, продюсер поддержал российских музыкантов, которые стали на сторону Украины и смогли высказать свое "против" путинскому режиму.

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В конце своего поста Козырев обратился к россиянам и призвал их сделать правильный выбор. Продюсер надеется на то, что у его соотечественников еще не стерлось понимание "света" и "тьмы" после активной российской пропаганды.

Я очень на это надеюсь и призываю вас не только определиться, с кем вы – с Газмановым или с Гребенщиковым, но и объяснить это своим детям и родителям, – написал продюсер.

Напомним, сейчас в Сети активно обсуждают наказание Путину от Андрея Данилко.

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