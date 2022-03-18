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Газманов, Тимати, Гагарина: кто еще выступил на "антинацистском" концерте путина с нацистской символикой?

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18 марта, 20:42
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Российские знаменитости-рашисты выступили под лозунгами путина и в открытую поддержали военные действия на территории Украины
Звезды-рашисты поддержали войну в Украине на концерте в Лужниках
Звезды-рашисты поддержали войну в Украине на концерте в Лужниках / Фото: Instagram

Пока в Украине идет кровопролитная война с российской армией, путинские звезды собираются на большой концерт в "Лужниках", чтобы отпраздновать оккупацию Крыма и вторжение на украинские земли. Концерт-митинг получил название "Крымская весна".

Николай Басков, Олег Газманов и другие знаменитости показали свое истинное лицо не только в социальных сетях. В поддержку путинской диктатуры они вышли на сцену.

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Так, среди звезд-рашистов оказались: Полина Гагарина, Тимати, Николай Басков, Григорий Лепс, группа "Любэ", Николай Расторгуев, Владимир Машков и другие.

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Стоит отметить, что никто из выступающих не решился публиковать видео с концерта в своих соцсетях. Но мероприятие было не закрытым, потому теперь им никак не оправдаться.

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Напомним, что в власти россии убеждены, что они освобождают мир от нацистских оккупантов. Только вот сами выступают под нацисткой символикой. Концерт путина уже сравнили с митингами Адольфа Гитлера.

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Не обошлось и без проколов на этом и так провальном мероприятии. Речь путина прервали в самом начале, вместо него в эфире спел Олег Газманов.

Раньше Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах". Также Лия Ахеджакова призывает оккупантов одуматься.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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