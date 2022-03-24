Російський продюсер дав зрозуміти знаменитостям-рашистам, що їм ще далеко до українських музикантів

Михайло Козирєв підтримав українських артистів / Фото: Facebook

На сьогодні російський шоу-бізнес стає дедалі меншим. Зірки, які не згодні з диктатурою зі словами протесту (або без таких) поспіхом покидають країну. Залишаються ті, хто готовий співати на підтримку війни у Лужниках.

У своєму Facebook російський продюсер та музичний критик Михайло Козирєв жорстко розкритикував тих, хто вийшов на сцену путінського "антинацистського" концерту.

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Будучи продюсером радіостанції "Наше радіо" й телеканалу "Дощ" (визнаного в РФ іноагентом), Козирєв намагався підтримувати зв'язок з українськими колегами, і був одним із тих, хто просував українську музику в Росії.

Скріншот – Facebook

За словами критика, зараз російський шоу-бізнес ніяк не може протистояти українському.

Подивіться уважно на Андрія Хливнюка, як він з автоматом у руках захищає своє місто. Подивіться на Сергія Бабкіна, як він співає велику пісню "Я солдат" з новим текстом. Подивіться на Славу Вакарчука, як він щодня записує новий ролик з українських міст та сіл з жертвами цієї кровопролитної трагедії... Це відчайдушні щирі сповіді з фронту... Що моя країна може протиставити цьому? Групу Любе? Олега прости-хоспаді-осавула Газманова? Згвалтовану Поліною Гагаріною в Лужниках цоєвську "Зозулю"? Відразу все зрозуміло – хто з примусу, хто від розпачу, бо в цих містах гинуть рідні люди. Моє запитання до вас: як ви можете підтримувати цю жахливу криваву війну? – написав у пості Козирєв.

Крім того, продюсер підтримав російських музикантів, які стали на бік України та змогли висловити своє "проти" путінському режиму.

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Наприкінці свого посту Козирєв звернувся до росіян та закликав їх зробити правильний вибір. Продюсер сподівається, що у його співвітчизників ще не стерлося розуміння "світла" і "темряви" після активної російської пропаганди.

Я дуже на це сподіваюся і закликаю вас не лише визначитися, з ким ви – з Газмановим чи з Гребєнщиковим, а й пояснити це своїм дітям та батькам, – написав продюсер.

Нагадаємо, зараз у Мережі активно обговорюють покарання Путіну від Андрія Данилка.

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