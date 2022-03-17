Российский продюсер: LOBODA в сумках Louis Vuitton вывозила деньги из РФ, но не платила налоги в Украине

Певица снова в центре внимания / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Российское издание Woman.ru приводит слова музыкального продюсера Кирилла Чибисова (партнера агентства "Ру-концерт" и основателя интернет-проекта "Заказ Артистов") о том, что украинская певица Светлана Лобода едва ли не мешками вывозила деньги в Европу и не платила налоги в Украине. Сейчас она, по его словам, является гражданкой Мальты и может похвастаться большим состоянием, значительную часть которого ей удалось заработать в России.

Чибисов считает, что откровения и слезы на камеру Лободы не уместны, так как она давно не имеет к Украине отношения.

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Светлана Лобода / инстаграм

В Украине всегда косо смотрели на ее российские заработки. Поэтому самым логичным выходом было найти европейскую страну, стать гражданкой Европы и спокойно распоряжаться своими деньгами в европейских банках. А деньги там огромные. В России все гонорары певицы были в конвертах и исключительно в евро. Деньги у нее, конечно же, были. За каждый концерт в России она брала по 150 тысяч евро. Причем исключительно в конверте! Люди обращаются к ее директору, слышат, что деньги только наличными. Никаких договоров или расписок. Начинают возмущаться, ведь какие гарантии? Но либо так, либо через концертное агентство. А это уже на 10% дороже. Но для многих важно провести деньги по счетам, а организаторы потом уже ищут способы, как отдать певице гонорар наличными деньгами, — говорит Чибисов.

Продюсер утверждает, что сейчас артистке нечего жаловаться на жизнь, так как у нее роскошный дом в Европе, куда она смогла перевезти украинских родственников. Также не зря были частые поездки на частных джетах:

Лобода / скриншот из видео

По частным ивентам вывозились десятки миллионов евро ежемесячно. За них же нужно было бы платить налоги в Украине. Так что европейское гражданство она получила чисто по экономическим соображениям. Почему всегда наши звезды летают на отдых на частном самолете? Потому что везут в сумках Louis Vuitton миллионы долларов налом. Чтобы задепозироваться в европейских банках. Лобода могла сказать, что пустит все деньги, привезенные из России, на благотворительность. Но нет, проще плакать.

Мы продолжаем следить, будет ли официальный ответ Светланы Лободы на выпад российского продюсера.

Напомним, ранее Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине, но при этом не назвала виновного в этом Путина.

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