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Светлана Лобода не стала молчать о нападении России на Украину: Мое сердце разрывается

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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24 февраля, 12:18
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Светлана Лобода, как и многие звезды, не стала молчать о вторжении России
/ Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая гастролирует в России, опубликовала у себя в Instagram пост.

Мое сердце разрывается. С 5 утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно!! Господи, остановите все это.Я просто плачу

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Светлана Лобода призналась, что уже несколько лет живет в Европе. Однако артистка много гастролирует в России и получает российские награды. Летом прошлого года певица впервые за 7 лет выступила в Украине.

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Ранее Алан Бадоев призвал россиян не писать, как им стыдно, а выходить на улицы.

Нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины". Утром 24 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

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Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областяхПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российско Федерацией.

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Элина Пелешенко
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