Российский рэпер Face, который стал на колени перед украинцами, назвал Бандеру преступником

Face в вышиванке рассказал своей аудитории о войне на Донбассе и бандеровцах / Фото: instagram.com/facepublicenemy

Рэпер Face один из немногих российских артистов, кто выступил против режима путина. Иван Дремин (настоящее имя Face) открыто заявляет, что в кровопролитии виноваты россияне, а недавно он вместе с другими музыкантами собирал средства в помощь Украине на концерте в Варшаве.

В своем Instagram-профиле Face сейчас пишет только об Украине. Ранее в трех постах он подробно изложил свою позицию. Теперь же рассказал подписчикам, где же он был "все эти 8 лет", не забыв и про Степана Бандеру.

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Примечательно, что на новых снимках Иван запечатлен в вышиванке.

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Коротко о Донбасе: Face убежден, что если бы россия не лезла в дела Украины, никаких "ЛДНР" не существовало бы. При этом Дремин использует пропагандистский нарратив "гражданская война".

"ДНР" и "ЛНР" – это не отдельные государства, это признает весь развитый мир. Это Донецкая и Луганская области в составе суверенного государства Украина. То есть конфликт на востоке Украины это по сути гражданская война... Но я с уверенностью могу сказать, что причиной этой войны стало наше государство, и оно принимает в ней участие с самого начала, и если бы не оно, то не было бы ни войны, ни крушения малазийского Боинга. И Аллеи ангелов, кстати, тоже бы не было, – написал в посте Face.

Прошелся артист и по еще одной любимой теме соловьева и скабеевой – "бандеровцах" и "неонацистах". Артист подчеркнул, что не поддерживает национализм в любом его проявлении, но, когда нападают на страну, которая борется за свою независимость, "неудивительно, что подобные настроения внутри нее начинают расти".

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В следующем посте Face продолжил монолог и осудил "культ Степана Бандеры", назвав его преступником. При этом музыкант отметил, что с данным вопросом должны разбираться сами украинцы, а россии следует заняться своими делами.

Степан Бандера – преступник. Но, пусть украинцы сами с этим разбираются, окей? Давайте мы у себя лучше разберемся с нашими преступниками, со Сталиным, с Лениным, с теми, кто держал веками свой же народ в рабстве, с помощью крепостного права?... Меня всегда удивляла эта логика – лезть к соседу с советами, когда у самого дома тараканы бегают. россии нужна полная декоммунизация, десталинизация, деленинизация, деимпериализация, осуждение крепостного права. Государство должно будет впервые в истории встать на оба колена и попросить прощения у народа за свои грехи, должно будет осудить все свои исторические преступления и взять на себя эту ношу хотя бы на пару веков вперед... Только тогда, россию и наших соседей ждет светлое будущее. Это то, что должно вытравить из нас "рабский ген", то, что будет не мешать, а наконец-то способствовать развитию всех трех стран. Потому что всю дорогу и прямо сейчас наши соседи страдают от нас еще больше, чем мы сами, а страдать не должен никто, ни они, ни мы, – написал Иван.

Ранее Face признался, что уехал из россии и больше не собирается туда возвращаться и давать концерты, а в недавнем интервью Дудю он призвал не жалеть русский народ.

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