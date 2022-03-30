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Это не СССР! Эмигрировавший из России рэпер Face призвал не жалеть русский народ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 17:35
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Российский рэпер резко высказался против политики своей страны и путинолюбов
Face жестко пристыдил россиян
Face жестко пристыдил россиян / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

Еще до вторжения России в Украину Face уехал из страны-агрессорки в Грецию и не собирается возвращаться назад. Артист признается, что не готов жить в воюющем с Украиной государстве и "начал потихоньку пытаться изолировать себя на постоянное место жительства в другую страну".

В интервью Юрию Дудю музыкант не побоялся сказать, что осуждает людей и своих близких друзей, оправдывающих российскую агрессию на территории независимой Украины.

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Мне не была эта тема такой щемящей, пока это не коснулось конкретно меня, моей страны, моего народа и близкого соседнего народа, который мне очень нравится, у которого можно многому поучиться. Убивая украинцев, Россия убивает собственную демократию и свобод . Потому что стране не нужен под боком пример развивающейся демократии и реальной свободы слова, – объяснил Фейс.

Face отметил, что все восемь лет украинцы защищают свою территорию от России. Сейчас он жалеет, что все это время не выступал против войны в Донецкой и Луганской областях, которой бы не было, если бы не РФ.

Не стоит забывать, что у них (украинцев – Ред.) война идет и они защищаются... Они восемь лет бьют в ответ. Они, может, об этом впоследствии подумают, но не им в первую очередь надо думать, что там происходит. Нам нужно думать. Нам нужно вообще гораздо больше думать, о наших 140 миллионах людей, потому что у нас сейчас где-то 139 миллионов вообще ни**я не думают. Они радуются тому, что государство не дало им развиться самим и за счет внешней агрессии они могут себя людьми почувствовать силой, что мы – кто-то. Они не понимают, что это не СССР, это 2% мирового ВВП. Всем по**й, – высказался рэпер.

Также Face заявил, что при всей любви ко многим вещам в России, русский народ не нужно жалеть ни в коем случае.

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Это не та нация, которую нужно жалеть. Тот человек, который о русофобии что-то говорит и о войне молчит, пусть плюнет в лицо, когда будет смотреть в зеркало, – отметил музыкант.

Кроме того, Фейс отметил, что ему досадно за всех российских артистов, замалчивающих войну.

Еще большую досаду у меня вызывают два типа людей, как в песне одного белорусского артиста (Макс Корж, – Ред.). Первый – это "Коты Леопольды". Вот эта их ху*ня типа "чтобы не было войны. Война это плохо". А кто виноват, мы говорить не будем, но "чтобы не было войны/ребята, это ужасно/давайте жить дружно/ давайте не с*ать друг друга в комментах/не будем русофобами". Второй – это те, кто высказывается "за", – добавил певец.

Ранее мы сообщали, что Face присоединился к сбору средств для украинцев на благотворительных концертах. На днях рэпер вместе с Т-fest и группой "Нервы" выступал в Варшаве.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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