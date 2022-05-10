Россию планируют навсегда выгнать из международного конкурса красоты Мисс Вселенная

Россию может оказаться под запретом на конкурсе красоты / Фото: Pinterest

Россияне расплачиваются за то, что войска их страны коварно и цинично вторглись на территорию независимой Украины и уже более двух месяцев совершают преступления: убивают, насилуют, мародерят и разрушают. Страну-агрессора уже отстранили от "Евровидения-2022" и запретили ее гражданам голосовать.

Теперь же России могут запретить участвовать в "Мисс Вселенной". Недавно украинцы обратились в оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" с требованием лишить представительниц РФ такой возможности.

Реклама

В то же время президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова заявила, что полностью поддерживает эту инициативу. Она уже уведомила об этом руководство Miss Universe.

Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит множество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой, – сказала Филимонова в Insta-обращении.

Также Анна призналась, что президент "Мисс Вселенная" Пола Шугарт с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину.

Реклама

Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах достопримечательности о том, как иностранцы могут помочь Украине, – пояснила она.

К слову, победительницей "Мисс Вселенная 2021" стала представительница Индии – 21-летняя актриса Харнааз Сандху.

Напомним, что до сих пор остается под вопросом участие России на Каннском международном кинофестивале.