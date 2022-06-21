Руслана Лыжичко сломала ногу и попросила дать Украине шанс провести "Евровидение"

Руслана призвала мир дать Украине шанс с песенным конкурсом "Евровидение-2023" / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны звезды украинского шоу-бизнеса не прекращают ни на день информировать зарубежных поклонников о российской агрессии против нашей страны. Многие музыканты сейчас гастролируют в благотворительных турах и волонтерят. Руслана Лыжичко среди таких. Вместе с защитниками певица отправилась в Бородянку и отвезла пострадавшим необходимые вещи.



А сегодня, 21 июня, победительница "Евровидения" должна была зажечь в Амстердаме. Кроме нее, в лайн-апе международного благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether числились Верка Сердючка, Kalush Orchestra, Джамала, Кончита Вурст и другие звезды "Евровидения". Но вместо диких танцев в европейской столице зрители увидели запись выступления Русланы на 30-летие Независимости Украины.

Фрагмент выступления Русланы Лыжичко в эфире общенационального телемарафона. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

В своем Facebook Лыжичко рассказала, что смотреть телемарафон будет из Киева. А все из-за чрезмерной физической активности.

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Эта кровавая война забирает силу даже если считаешь себя очень сильным… Из-за переутомления в своих активностях и волонтерстве, я получила серьезную травму ноги – у меня перелом, – поделилась новостью с поклонниками исполнительница.

Руслана доносит правду про российскую агрессию всему миру / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

И хотя до Амстердама Руслана не долетела, она записала видеообращение. В нем певица призвала всех поддержать проведение песенного конкурса "Евровидение-2023" в Украине.

Мариуполь, Азовсталь продемонстрировали настоящий героизм украинцев. Именно поэтому "Евровидение" должно пройти в Украине в следующем году. Так должно быть, так правильно! Это значит, что вы верите в Украину, что мы сможем. Мы победим вместе. Так что дайте нам шанс, – заявила на весь мир Руслана.

Фрагмент обращения Русланы Лыжичко в эфире общенационального телемарафона. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

Напомним, накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил: украинцы заслуживают и могут провести "Евровидение-2023".