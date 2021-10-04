Руслана не отрицает, что беременна: Это не интрига, это крик души

Руслана и Александр Ксенофонтов не опровергают слухи о том, что ждут ребенка / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Победительница "Евровидения" Руслана, которая летом сразила поклонников спортивной фигурой, решила прокомментировать слухи о своей беременности. Артистка призналась, что они с супругом не хотят придавать огласке столь публичные вещи, но в то же время не опровергла, что беременна.

В программе "Сніданок з 1+1" Руслана объяснила свои собственные слова о материнстве. Действительно ли беременна сейчас певица – понять трудно, но судя по ее словам, вполне вероятно она скоро может порадовать поклонников новостями о пополнении в семье.

Реклама

Это не интрига, это крик души. Когда я это говорила, я говорила это сознательно. Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей хотим держать не для кадра. Многие люди всегда знали, как я жертвую собой, личной жизнью. Они знали, что отдавая такую энергетику, девушке будет трудно аккумулировать силы, чтобы забеременеть. И теория "ложись, ешь, спи, задирай ноги, ничего не делай" была не для меня, – поделилась Руслана.

Руслана и ее супруг Александр Ксенофонтов / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Певица обратилась к девушкам, которые по тем или иным причинам откладывают рождение детей.

Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь, – сказала Руслана.

Больше новостей по теме:

Реклама