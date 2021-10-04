Руслана не заперечує, що вагітна: Це не інтрига, це крик душі

Руслана та Олександр Ксенофонтов не спростовують чутки про те, що чекають дитину / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Переможниця "Євробачення" Руслана, яка влітку вразила шанувальників спортивною фігурою, вирішила прокоментувати чутки про свою вагітність. Артистка зізналася, що вони з чоловіком не хочуть розголошувати настільки публічні речі, але водночас не спростувала, що вагітна.

В програмі "Сніданок з 1+1" Руслана пояснила свої власні слова про материнство. Чи дійсно вагітна зараз співачка – зрозуміти важко, але з огляду на її слова, цілком ймовірно вона скоро може порадувати шанувальників новинами про поповнення в родині.

Реклама

Це не інтрига, це крик душі. Коли я це казала, я говорила це свідомо. Звичайно, це інтимні речі, які ми з Сашею хочемо тримати не для кадру. Багато людей завжди знали, як я жертвую собою, особистим життям. Вони знали, що віддаючи таку енергетику, дівчині буде важко акумулювати сили, щоб завагітніти. І теорія "лягай, їж, спи, задирай ноги, нічого не роби" була не для мене, – поділилася Руслана.

Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Співачка звернулася до дівчат, які з тих чи інших причин відкладають народження дітей.

Немає нічого в цьому житті сильніше, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті зворушує – це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя, – сказала Руслана.

Більше новин за темою:

Реклама