Руслана призвала Зеленского прекратить навязывать украинцам свой сценарий

Руслана призналась, что недовольна действиями Зеленского / Фото: Офис Президента Украины, facebook.com/ruslana.lyzhychko

Украинская певица Русланой Лыжичко, которая недавно поссорилась с Тарасом Тополей из-за коррупционного скандала, резко высказалась о политической ситуации в стране. Она заявила, что больше всего ее расстраивает поведение Владимира Зеленского.

Исполнительница считает, что он прежде всего артист, который пытается использовать свои профессиональные навыки при управлении государством.

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Я скажу откровенно и смело, так, как я бы сказала это Володе в глаза. Он – продюсер и сценарист. В этом жанре он профи, добился успешных результатов. И по бизнесу, и по рейтингам. Этот жанр предполагает создание иллюзии. Мы, музыканты, это понимаем, – сказала Руслана в интервью Алесе Бацман.

Певица считает, что Владимир Зеленский действует не как президент, а как сценарист / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Также певица заявила, что она не специалист в работе над сериалами и не знает подробностей этого процесса, но, по ее мнению, главная задача создателей кино – сделать для зрителей видимость того, чего на самом деле нет. Именно этим, убеждена Руслана, Зеленский сейчас и занимается.

Мне бы хотелось сказать: Володя, так не получится в политике. Это страна, а не сериал. Здесь нельзя писать собственные кульминации. У людей есть свои чувства. Ты должен почувствовать их сердца, чего они хотят. Не навязывать им свой сценарий, а воплотить то, что хочет Украина, – поделилась исполнительница.

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