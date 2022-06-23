Русня горит! Состоялась премьера полнометражного видео-проекта "Народный байрактар"

Инициатива Сергея Притулы вдохновила сервис OLL.TV на премьеру видео-проекта / Фото: Коллаж: Сегодня

Сергея Притулу хорошо знают за пределами шоу-бизнеса. С 2014 телеведущий поддерживает украинскую армию и занимается волонтерством. А его инициативу по сбору полмиллиарда гривен на закупку трех байрактаров поддержали миллионы украинцев.

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Сегодня, 23 июня, на украинской платформе OLL.TV состоялась премьера полнометражного видеопроекта "Народный байрактар". Сервис смонтировал и опубликовал двухчасовую ленту об уничтожении вражеской техники огнем ВСУ, снятых дронами.

Видео-проект "Народный байрактар" на платформе OLL.TV. Скриншот:oll.tv

Главная цель проекта – поддержать сбор средств на беспилотники украинской армии, который проводит Благотворительный фонд Сергея Притулы.

Мы хотели напомнить людям, зачем донатить. Так как эти дроны наводят страх по всей линии фронта, подрывая сотни единиц вражеской техники в том месте, где их очень непросто достать, – говорит директор маркетинга OLL.TV Юрий Коломиец.

Только за сутки украинцы задонатили на 2 байрактара . Так что собрать полмиллиарда гривен за несколько дней, как оказалось, миссия еще как выполнимая.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, объединяющей усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллионов из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.