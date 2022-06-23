Русня палає! Відбулась прем’єра повнометражного відео-проєкту "Народний байрактар"

Ініціатива Сергія Притули надихнула сервіс OLL.TV на прем'єру відео-проекту / Фото: Колаж: Сьогодні

Сергія Притулу добре знають за межами шоу-бізнесу. З 2014 року телеведучий підтримує українську армію та займається волонтерством. А його ініціативу щодо збору півмільярда гривень на закупівлю трьох байрактарів підтримали мільйони українців.

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Сьогодні, 23 червня, на українській платформі OLL.TV відбулася прем’єра повнометражного відео-проєкту "Народний байрактар". Сервіс змонтував та опублікував двогодинну стрічку про знищення ворожої техніки вогнем ЗСУ, знятих дронами.

Відео-проект "Народний байрактар" на платформі OLL.TV. Скріншот:oll.tv

Головна мета проєкту – підтримати збір коштів на безпілотники для української армії, який проводить Благодійний фонд Сергія Притули.

Ми хотіли нагадати людям, для чого донатити. Бо ці дрони наводять страх по всій лінії фронту, підриваючи сотні одиниць ворожої техніки з того місця де їх дуже непросто дістати, – говорить директор маркетингу OLL.TV Юрій Коломієць.

Лише за добу українці задонатили на 2 байрактари. Тож зібрати півмільярда гривень за декілька днів, як виявилося, місія ще як здійсненна.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більше ніж 3 млн людей отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.