С каким певцом Алла Пугачева не одобряла отношения Кристины Орбакайте

Алла Пугачева не хотела, чтобы Кристина Орбакайте не встречалась с Авраамом Руссо / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Авраам Руссо не отрицает, что их с Кристиной Орбакайте связывали теплые дружеские отношения, которые могли перерасти в романтические. Это не нравилось Алле Пугачевой.

Даже Пугачева звала к себе Пригожина (он тогда был продюсером Руссо – прим. ред), по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком, – сказал Авраам Руссо в программе "Секрет на миллион".

Кристина Орбакайте и Авраам Руссо никогда встречались / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Да и сам певец не спешил заводить роман с Кристиной Орбакайте.

Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все.

Сейчас Кристина Орбкайте и Авраам Руссо поддерживают отношения. Певец не исключает, что они с дочерью Аллы Пугачевой могут записать еще один дуэт.

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