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Орбакайте на новом фото перепутали с Пугачевой: Как похожи с мамой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 13:07
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В последнее время в комментариях под новыми фото Кристины Орбакайте все чаще ее сравнивают с мамой Аллой Пугачевой
В Сети обсуждают новое фото Кристины Орбакайте
В Сети обсуждают новое фото Кристины Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Новое фото в Instagram не стало исключением. Кристина Орбакайте, которая показала эксперименты с имиджем ради новой роли, опубликовала селфи, сделанное на природе. Певица позировала в пуховике с меховым капюшоном.

То березка, то рябина, куст ракиты над рекой…, – подписала снимок Орбакайте.

В Сети считают, что Кристина Орбакайте все больше становится похожа на маму
В Сети считают, что Кристина Орбакайте все больше становится похожа на маму / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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В комментариях под новой публикацией стали обсуждать сходство певицы с мамой. По мнению многие подписчиков, с годами Кристина Орбакайте становится все больше похожа на Аллу Пугачеву. Многие подумали, что на новом фото как раз мама певицы.

  • "Кристина, вы очень похожи с мамой"
  • "Я подумала, что это мама. Кровь не вода"
  • "Я с первого взгляда сразу – Алла Борисовна, со второго взгляда – Кристина. Ну очень похожи"
  • "Очень похожи на Аллу Борисовну"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Алла Пугачева пришла на презентацию парфюма Кристины Орбакайте. Певица призналась, что очень гордится дочерью.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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