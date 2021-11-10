Орбакайте на новом фото перепутали с Пугачевой: Как похожи с мамой

В последнее время в комментариях под новыми фото Кристины Орбакайте все чаще ее сравнивают с мамой Аллой Пугачевой

В Сети обсуждают новое фото Кристины Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Новое фото в Instagram не стало исключением. Кристина Орбакайте, которая показала эксперименты с имиджем ради новой роли, опубликовала селфи, сделанное на природе. Певица позировала в пуховике с меховым капюшоном.

То березка, то рябина, куст ракиты над рекой…, – подписала снимок Орбакайте.

В Сети считают, что Кристина Орбакайте все больше становится похожа на маму / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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В комментариях под новой публикацией стали обсуждать сходство певицы с мамой. По мнению многие подписчиков, с годами Кристина Орбакайте становится все больше похожа на Аллу Пугачеву. Многие подумали, что на новом фото как раз мама певицы.

"Кристина, вы очень похожи с мамой"

"Я подумала, что это мама. Кровь не вода"

"Я с первого взгляда сразу – Алла Борисовна, со второго взгляда – Кристина. Ну очень похожи"

"Очень похожи на Аллу Борисовну"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Алла Пугачева пришла на презентацию парфюма Кристины Орбакайте. Певица призналась, что очень гордится дочерью.

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