С сединой и на костылях: как выглядят актеры Ален Делон и Пьер Ришар (фото)

Ален Делон и Пьер Ришар пришли на поминальную службу по Бельмондо / Фото: Getty Images

Сегодня во Франции прощаются с легендарным Жан-Полем Бельмондо, скончавшемся 6 сентября. Почтить его память в парижскую церковь Сен-Жермен-де-Пре пришли коллеги и близкие. Среди них были актеры Ален Делон и Пьер Ришар.

85-летний Ален Делон уже давно не такой как раньше, но прибыв на церемонию, он улыбался и приветствовал собравшуюся у церкви публику.

Актер Ален Делон прибыл попрощаться с Бельмондо / Фото: Getty Images

А вот как знаменитый сердцеед выглядел в молодости:

Ален Делон в молодости / Кадр из фильма "Черный тюльпан"

Вскоре подъехал 87-летний Пьер Ришар. Для похорон он выбрал скромный наряд, актер передвигался на костылях.

Пьер Ришар прибыл на церемонию прощания с Бельмондо / Фото: Getty Images

Так Пьер Ришар выглядел в одном из своих самых популярных фильмов:

Кадр из фильма "Высокий блондин в черном ботинке"

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Гроб с Бельмондо внесли в собор под аплодисменты. После церемонии прощания тело кремируют.

В Париже прощаются с Жан-Полем Бельмондо / Фото: Getty Images

Вчера в Париже во Дворце инвалидов прошло прощание с легендой французского кино Жан-Полем Бельмондо. На церемонии собралось множество людей, прощание началось с речи президента Эммануэля Макрона.

Париж попрощался с Бельмондо / Фото: REUTERS

Гроб с телом Бельмондо, накрытый национальным флагом, внесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал" – ее исполнил военный оркестр. Церемонию транслировали французские телеканалы.

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов, а европейские зрители любят его точно так же, как американцы – Шварценеггера или Сталлоне.

В 2001 году у Жан-Поля Бельмондо случился инсульт. После этого актер приостановил съемки в кино и работу в театре. Но уже в 2008 году вернулся на экраны с главной ролью в картине "Человек и его собака" режиссера Франсиса Юстера.

В 2015 году Бельмондо заявил о завершении карьеры.

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