С сединой и на костылях: как выглядят актеры Ален Делон и Пьер Ришар (фото)

Ален Делон и Пьер Ришар пришли на поминальную службу по Бельмондо / Фото: Getty Images
Сегодня во Франции прощаются с легендарным Жан-Полем Бельмондо, скончавшемся 6 сентября. Почтить его память в парижскую церковь Сен-Жермен-де-Пре пришли коллеги и близкие. Среди них были актеры Ален Делон и Пьер Ришар.
85-летний Ален Делон уже давно не такой как раньше, но прибыв на церемонию, он улыбался и приветствовал собравшуюся у церкви публику.
А вот как знаменитый сердцеед выглядел в молодости:
Вскоре подъехал 87-летний Пьер Ришар. Для похорон он выбрал скромный наряд, актер передвигался на костылях.
Так Пьер Ришар выглядел в одном из своих самых популярных фильмов:
Гроб с Бельмондо внесли в собор под аплодисменты. После церемонии прощания тело кремируют.
Вчера в Париже во Дворце инвалидов прошло прощание с легендой французского кино Жан-Полем Бельмондо. На церемонии собралось множество людей, прощание началось с речи президента Эммануэля Макрона.
Гроб с телом Бельмондо, накрытый национальным флагом, внесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал" – ее исполнил военный оркестр. Церемонию транслировали французские телеканалы.
Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов, а европейские зрители любят его точно так же, как американцы – Шварценеггера или Сталлоне.
В 2001 году у Жан-Поля Бельмондо случился инсульт. После этого актер приостановил съемки в кино и работу в театре. Но уже в 2008 году вернулся на экраны с главной ролью в картине "Человек и его собака" режиссера Франсиса Юстера.
В 2015 году Бельмондо заявил о завершении карьеры.
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