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Великолепный и возвышенный герой. Макрон трогательно отреагировал на смерть Бельмондо

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
6 сентября, 21:36
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Президент Франции выразил соболезнования в связи со смертью легендарного французского актера, назвав его национальным достоянием
Эммануэль Макрон прокомментировал смерть Жан-Поля Бельмондо
Эммануэль Макрон прокомментировал смерть Жан-Поля Бельмондо / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо, отметив, что он был национальным достоянием.

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Об этом Макрон написал в Twitter.

"Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова", – подчеркнул французский президент.

Он также отметил, что "в нем мы все находили себя".

О смерти актера стало известно 6 сентября. 88-летний Бельмондо "умер тихо в своем доме в Париже". По словам его близких, в последнее время актер выглядел уставшим.

Фильмография Бельмондо

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Жан-Поль Бельмондо прославился, сыграв в фильме "На последнем дыхании" (1960) культового режиссера Жан-Люка Годара.

После этой роли карьера Бельмондо начала быстро и успешно развиваться. Он продолжил сотрудничать с Годаром, сыграв в его фильмах "Женщина есть женщина" и "Безумный Пьеро", снялся у Франсуа Трюффо в "Сирене с "Миссисипи" и у Филиппа де Брока – "Человек из Рио".

К концу 60-х Жан-Поль Бельмондо уже был одним из самых любимых актеров европейских зрителей. Персонажи Бельмондо были всегда очаровательны, ярки и смелы, их многогранность так привлекала публику.

Украинским зрителям Жан-Поль Бельмондо запомнился по ролям в фильмах "Профессионал", "Одиночка", "Баловень судьбы", "Отверженные".

Мы также писали, что во Франции, в одной из парижских клиник на 88-м году жизни скончался режиссер Жорж Лотнер, который был известен как "любимый режиссер Бельмондо".

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Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня

В медиа с 2003 года. Пишу о том, что происходит в мире, пока вы спите. Работала в Укринформе, Українських новинах и РБК-Украина, на портале Телекритика. Родилась в Белой Церкви, живу в Ирпене. В 2003 году закончила издательский факультет НТУ КПИ, и c тех пор моя профессиональная жизнь связана со СМИ. Обожаю итальянскую и грузинскую кухню, люблю хорошее кино и книги, а также неспешные велопрогулки на природе.

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Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933-06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

Жан-Поль Бельмондо актер
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