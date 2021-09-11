Сиві й на милицях: які тепер актори Ален Делон і П'єр Рішар (фото)

Ален Делон і П'єр Рішар прийшли на поминальну службу по Бельмондо / Фото: Getty Images

Сьогодні у Франції прощаються з легендарним Жан-Полем Бельмондо, який помер 6 вересня. Вшанувати його пам'ять у паризьку церкву Сен-Жермен-де-Пре прийшли колеги і близькі. Серед них були актори Ален Делон і П'єр Рішар.

85-річний Ален Делон вже давно не такий як раніше, але прибувши на церемонію, він усміхався і привітав публіку, що зібралася біля церкви.

Актор Ален Делон прибув попрощатися з Бельмондо / Фото: Getty Images

А ось який був знаменитий серцеїд у молодості:

Ален Делон замолоду / Кадр з фільму "Чорний тюльпан"

Незабаром під'їхав 87-річний П'єр Рішар. Для похорону він вибрав скромний костюм, актор ішов на милицях.

П'єр Рішар прибув на церемонію прощання з Бельмондо / Фото: Getty Images

Таким П'єр Рішар був в одному зі своїх найпопулярніших фільмів:

Кадр з фільму "Високий блондин у чорному черевику"

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Труну з Бельмондо внесли в собор під оплески. Після церемонії прощання тіло кремують.

У Парижі прощаються з Жан-Полем Бельмондо / Фото: Getty Images

Вчора в Парижі в Палаці інвалідів пройшло прощання з легендою французького кіно Жан-Полем Бельмондо. На церемонію зібралося багато людей, прощання розпочалося з промови президента Еммануеля Макрона.

Париж попрощався з Бельмондо / Фото: REUTERS

Труну з тілом Бельмондо, накриту національним прапором, внесли до внутрішнього двору під музику Енніо Морріконе з фільму "Професіонал" – її виконав військовий оркестр. Церемонію транслювали французькі телеканали.

Легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня у віці 88 років. За свою кар'єру він знявся більш ніж у сотні фільмів, а європейські глядачі люблять його так само, як американці – Шварценеггера або Сталлоне.

У 2001 році у Жан-Поля Бельмондо стався інсульт. Після цього актор зупинив зніматися в кіно і працювати в театрі. Але вже у 2008 році повернувся на екрани з головною роллю в картині "Людина і його собака" режисера Франсіса Юстера.

У 2015 році Бельмондо заявив про завершення кар'єри.

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