Самое слабое место Собчак – это бабло. Оно сделало ее предателем, – Ефросинина

Украинская телеведущая осудила Собчак за малодушную позицию / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, открытые источники

Звезда украинского ТВ Маша Ефросинина дала интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Україна24". По мнению Ефросининой, для известнейшей российской блогерки Ксении Собчак именно деньги являются "иглой в яйце", то есть тем слабым местом, из-за которого журналистка переживает больше всего.

По той же причине, в ситуации войны России с Украиной, Собчак резко сменила оппозиционную позицию на нейтральную и отказалась от участия в интервью с Владимиром Зеленским в онлайн формате для представителей росСМИ.

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Украинская популярная телеведущая Маша Ефросинина, признавшаяся в том, что "отравлена злостью к России", рассказала о том, что ее российская коллега Ксения Собчак обладает уязвимостью. Об этом известно в кругу их общих знакомых. И эта слабость – чрезмерная любовь к деньгам, превратившаяся в нездоровую зависимость от них.

Наши общие друзья всегда говорили – она очень любит деньги. Ее иголка в яйце, то есть, самое уязвимое место, это не дети и не семья – это деньги. Она очень жадная к деньгам, очень любит люкс и роскошь. При этом, она не любит за все это платить, поэтому бесконечный бартер и реклама всего. Это человек, у которого есть уязвимое место – бабло,

- рассказала Ефросинина.

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Как о коллеге, Ефросинина отозвалась о Собчак вполне уважительно, отметив незаурядный талант блогерки добывать и преподносить информацию.

В случае с Собчак – это феномен. Она, в принципе, феномен. Она очень умна, невероятно умна, невероятно быстро мозглый человек. У меня с ней невероятное количество общих знакомых. Колоссальное количество выдающихся людей, которые были нашими общими друзьями. Все эти люди рассуждали о ее феномене преподносить любую информацию, раскручивать людей,

- говорит украинская журналистка.

При этом, Ефросинина отмечает постоянную фиксацию Собчак на том факте, что последней доводится трудиться на поприще журналистики. Попытку все время напомнить зрителю, что Собчак – журналистка, Ефросинина назвала "немножко навязчивой".

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Это единственный среди коллег человек, который за одно интервью умудрялся пятьдесят раз напомнить всем нам, что она журналистка: ну, вдруг вы забыли. Даже это ты ей прощал. Но вот сейчас ты понимаешь, что это все был крутейший камуфляж из высококлассно профессиональной команды, который нужен был для того, чтобы прикрыть ее невероятнейшую жажду денег,

- резюмировала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая пришла к выводу, что в случае с Ксенией Собчак и Филиппом Киркоровым, у которого, согласно инсайду Ефросининой, не продаются концерты, в выборе их молчаливой позиции в отношении войны в Украине сработало "оно – деньги".

Ефросинина убеждена, что в случае с Собчак вложен огромный ресурс, чтобы заполучить место самой объективной журналистки России, которая напрямую могла говорить "Путин – зло". Но как только случилась война в Украине, Ксения Анатольевна она "в одночасье переобулась".

Ксения теряет колоссальные миллионы свои, сидя там, где она сидит, записывая никому не нужные нейтральные сюжетики. Первые несколько дней ее команда делала очень объективные новости, но потом все резко поменялось. Ну б*ядь, ну привлеки ты уже всех этих мозговитых людей и журналистов, которые на тебя работают. Подумайте, как переобуться не так резко, но нет. Может, все ее бросили, и на поверхность вышла суть. Но камуфлировалось все очень круто,

- рассуждает украинская медийщица.

Кроме того, Маша Ефросинина поделилась еще одним инсайдом мира медиа, касающимся президента Владимира Зеленского. Речь о его интервью российским СМИ по итогам первого месяца воны. Как сообщила Ефросинина, Собчак отказалась принимать участие в этом проекте.

Я знаю точно, что ей предлагали быть одной из журналистов, ведь там была возня из-за того, что все мужчины и так далее. Это предлагали нескольким женщинам журналисткам, все они отказались. Ксения Собчак была в их числе,

- рассказала Ефросинина.

Мотивом для такого поступка украинская телеведущая предполагает страх потерять все сбережения.

Там другие деньги, счет на миллионы. Когда у тебя дом за 10 миллионов, и ты еще столько же в него вложил, а тебе нужно уехать, как Чулпан Хаматовой, в Прибалтику, с небольшим количеством сбережений, на которые ты проживешь всего пару месяцев совсем не так, как ты привык, – возможно, это повод стать предателем. Где ты предаешь себя, по-человечески, не Украину или Россию, а себя.

Ефросинина считает, что за такой выбор Собчак придется заплатить карьерой.

Ксения Собчак больше никогда не скажет, что она объективная журналистка, но она выбрала оставить себе что-то на годы, пока россия будет разваливаться. Она уже пе*донула марафончик и влезла в лапти инфоциган. Сначала разъ*бала все, что касается их деятельности, теперь претендует на первенство среди них. Она расстреливает возведенные над собой купола, но остается внутри, чтобы еще хоть какое-то время пожить в роскоши,

- подытожила Ефросинина.

Ксения Собчак

Ефросинина назвала такое положение вещей глобальным крахом личности на фоне неизбежного краха России.

Мы говорим о крахе человеческом, и наблюдать за этим – тоже исторический момент с точки зрения подлинности человеческой души. Фрейд не предусматривал такого ужаса с крахом человеческой психики,

- заключила она.

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