Кто стоит за травлей Максима Галкина? Артист назвал источник зла после слухов о допросе в Израиле

Муж Аллы Пугачевой записал видео, где разложил по полочкам ситуацию с травлей своей семьи после новостей о его допросе в связи со смертью человека

Максим Галкин не стал молчать после появления сплетен / Фото: открытые источники

Российская война в Украине стала поводом для Максима Галкина и его семьи уехать из России. После того, как он осудил российское вторжение, на него в пропагандистской прессе посыпалось много негатива. Свежие сплетни муж Аллы Пугачевой решил прокомментировать публично.

На своей странице в Instagram Максим Галкин, о котором недавно писали, что его вызвали на допрос в полицию Израиля – якобы как свидетеля по делу о смерти его знакомого, прокомментировал многочисленные слухи и небылицы. Так, российская пресса только за последнее время о Галкине писала такое: он подозревается в убийстве; задержан полицией; его дети не могут быть устроены в школу; он жалуется на жизнь в парикмахерских; Пугачева в предынфарктном состоянии.

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Максим Галкин прокомментировал закрытие Instagram в России / Фото: Instagram

Все это, по словам артиста, – заказуха Кремля. Несмотря на все попытки властей очернить имя и репутацию Максима, артист заверил, что все у него в порядке. А слухи о допросе в Израиле – полная чушь. Об этом он рассказывает в видео.

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Время расставит все по своим местам, каждый ответит за все свои поступки. Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу Украины.

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