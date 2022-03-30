Санкции в силе: сбежавшая из России Собчак лишилась заработка и стала просить помощи у подписчиков

Ксения Собчак жалуется на санкции / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российские звезды продолжают жаловаться, как им теперь тяжело живет из-за санкций. Но то ли еще будет. Ксения Собчак уже высказывалась, что санкции не должны задевать гражданское население, ответ от украинцев на такое заявление не заставил себя долго ждать.



Теперь телеведущая вновь рассказала, что ее YouTube-канал уже не будет приносить прежнего дохода, а у нее есть команда, которая продолжает работать. Собчак предложила подписчикам поддержать ее проекты, купив мерч в ее интернет-магазине или оформить ежемесячную подписку и делать донаты.

Instagram

В комментариях россияне не оценили такую идею Ксении Собчак и напомнили, что им самим сложно.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак уехала из России. О своем местонахождении телеведущая не говорит.

Недавно Ксения Собчак показала, на чем стала тщательно экономить из-за санкций против России

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