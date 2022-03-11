Ксения Собчак пожаловалась на санкции против России. Украинцы ей ответили

Пока одна российские звезды поддерживают Украину и сталкивают с критикой россиян, другие думают о санкциях. Ксению Собчак не волнует, что российские военные уже 16-й день обстреливают украинские города. Сейчас телеведущая беспокоится о том, что теперь не сможет зарабатывать в YouTube.
Ютуб не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию – если раньше каналы могли зарабатывать хотя бы на Премиум и спонсорстве (когда зрители поддерживают канал, потому что разделяют позицию, потому что ищут информацию), то теперь – всё. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?
Собчак отметила, что теперь честные журналисты не могут делать свою работу.
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У ООН тут несколько часов назад мелькнула светлая мысль (из-за проблем с экспортом вакцин от коронавируса из РФ). Мысль звучит так: "санкции не должны касаться гражданских лиц". Прочитайте еще раз это предложение. И еще.
Украинские подписчики не стали молчать и ответили Ксении Собчак на то, что санкции не должны касаться обычных людей.
- Ну примерно так, как "спецоперация по демилитаризации" не должна касаться гражданских лиц
- Бред, никакую монетизацию не отключали, все как раньше нормально, рубль не падал, страна экономически взяла верх над Канадой и США. Всех россиян в мире боготворят. Не пишите фейки. Скабаеева так сказала
- Гражданские лица выбрали власть и поддерживают ее! И да, они тоже в ответе за войну.
Ранее Максим Галкин впервые ответил россиянам, которые критикуют его из-за поддержки Украины.
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