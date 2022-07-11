Санта-Барбара продолжается: Жерар Пике бросил любовницу ради Шакиры. Реакция певицы

Жерар Пике хочет спасти отношения с Шакирой / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале лета Шакира официально сообщила , что они с мужем Жераром Пике больше не вместе. В это трудно было поверить. Ведь пара казалась неразлучной, несмотря на то, что они были в гражданском браке. Их история любви продолжалась с 2010 года. Вместе они воспитывали двух сыновей Милана и Сашу. Но вдруг в их жизни пошла трещина.

Многие испанские СМИ писали, что Шакира бросила Жерара Пике из-за его постоянных измен. И действительно, недавно папарацци замечали спортсмена в компании молоденькой незнакомки. Говорили, что футболист променял Шакиру на официантку.

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Жерар и Шакира находились в отношениях 11 лет / Фото: Pinterest

Когда же у 45-летней артистки лопнуло терпение, она выгнала 35-летнего защитника "Барселоны" из их общего дома. Пике поселился в своей холостяцкой квартире.

Как пишет MARCA , Жерар Пике уже хотел строить жизнь с новой пассией и даже познакомил ее с детьми. Но неожиданно футболист прекратил интрижку ради спасения отношений с Шакирой. Очевидно, он хочет просто примириться с артисткой ради детей. Или же пара действительно даст второй шанс их роману:)

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Источники сообщают, что Жерар Пике пытается спасти отношения с Шакирой через адвокатов. Звездная блондинка не прочь пойти на уступки. Но исключительно ради сыновей.

Отметим, сейчас экс-влюбленные никак не могут договориться о том, где будут жить их наследники. Пике хочет, чтобы они с Шакирой остались в Барселоне. А вот поп-звезда планирует перебраться с ними в США.

Напомним, через несколько дней после огласки о разводе Шакира и Жерар Пике "воссоединились" . Сделали они это ради старшего сына Милана, который играл на бейсбольном турнире в Чехии.