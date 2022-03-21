Саша Бо – о том, как правильно говорить с детьми о войне и русских: Никакие мы не братские народы и точка

Саша Бо рассказала, как правильно говорить с детьми о войне в Украине / Фото: instagram.com/sashaabo

Сейчас Саша Бо вместо со своими маленькими сыновьями находится в Будапеште. По словам Саша, первые две недели войны она провела в шоковом состоянии, но потом решила взять себя в руки ради детей.

На своей Instagram-странице, на которую подписано почти 2 миллиона человек, Саша рассказала, как правильно говорить со своими детьми о войне.

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Сказать правду. В Украине настоящая война. Объяснить, почему вы переехали в безопасное место, однако подчеркните, что это временно. Что любимый садик не работает, потому что другие детки тоже уехали, и это нормально. Так должно быть. Что наш враг – россия. Ребенок должен это знать с пеленок. Никакие мы не братские народы и точка, – пишет Саша.

Саша Бо говорит с детьми о войне – как правильно это делать / Фото: instagram.com/sashaabo

Кроме этого, Саша советует рассказывать детям о настоящих супергероях – не из фильмов Marvel, а о воинах ВСУ. Блогер также советует напоминать малышам, что война скоро закончится и они смогут увидеть своих друзей.

Кроме этого, Саша подчеркивает, что мамы не должны забывать о себе и своем ментальном здоровье:

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Ребенок должен видеть сильную маму рядом! Которая защитит его от худшего зла в мире! Поэтому берем себя в руки, Ма. Украинские женщины – самые крутые в мире женщины. И наша самая главная задача сейчас – беречь наших ребятишек и не дать произойти сбоям в их психике.

И пока украинские блогеры стараются помочь родине и своему народу, российские инфлюенсеры плачут из-за блокировки Instagram в РФ. Напомним, что еще одна украинская блогерша, София Стужук, заговорила о войне, при этом не упомянув, что ее развязала Россия.