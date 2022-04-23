Саша Зарицкая из KAZKA боится возвращаться в свой дом после того, как в нем побывали оккупанты

Российские оккупанты ограбили дом Александры Зарицкой под Гостомелем / Фото: instagram.com/kazka.band, Скриншот из видео

Александра Зарицкая, которая исполнила гимн Украины в центре Нью-Йорка , поделилась, что его дом тоже разграбили российские изверги.

Артистка говорит, что вынесли все, тоже разбили машину. О том, что ее дом разграблен, Зарицкая узнала в США во время благотворительного тура в поддержку Украины.

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Повиносили абсолютно все. Технику, вещи, которые были более-менее ценны. Даже микрофон хотели вынести, но потеряли по дороге. Потом наши его нашли и отнесли обратно. Это очень жестко. Забрали даже колонку, вес которой 30 кг. Не знаю вообще что у людей в голове, – поделилась Зарицкая в интервью программе "ЖВЛ" .

Певица призналась, что после того, как рашисты побывали у нее дома, она вряд ли сможет чувствовать себя там спокойно.

Мне не жаль вещей, а просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Во-первых, ощущения, что туда ворвались, в твою крепость. Унизили тебя этим, – добавила Зарицкая.

Сама Саша на пятый день полномасштабной войны вместе с родными и близкими сбежала из дома. На тот момент там жили ее родные, любимый, друзья и три собаки.

На пятый день утром мне позвонил мой папа, он был в Макарове, и сказал, что в Макаров заезжают российские оккупанты. Папа сказал, что нам нужно ехать. Нас охватила паника. Мы через минут 15 собрали вещи и уехали, – объяснила певица.

Впоследствии артистка отправилась в благотворительный тур по городам США.

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Напомним, ранее Олег Срипка показывал разграбленную оккупантами-мародерами дачу под Киевом.