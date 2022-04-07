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Оккупанты разграбили дачу Олега Скрипки под Киевом: Забыли носки и квашеные огурцы (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 апреля, 11:06
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Украинский артист на видео показал свою дачу, где некоторое время жили и мародерили русские солдаты
Олега Скрипку ограбили
Олега Скрипку ограбили / Фото: instagram.com/o.skrypka

После освобождения от "русского мира" поселков в Киевской области Олег Скрипка решил посетить свою дачу в селе, расположенном неподалеку от Бучи, где шли активные боевые действия.

Приехав на место, Олег Скрипка увидел своими глазами, который беспорядок натворили рашисты на его территории.

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Орки – мародеры в селе Козаровичи, что возле Бучи, вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные, – поделился певец в Instagram.

Как признался Скрипка, оккупанты забрали многое, но самое дорогое – картину известного художника, на счастье, не взяли. Очевидно, рашисты совсем не разбираются в живописи.

Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какою-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны , – добавил певец.

Впрочем, Скрипка не отчаивается, ведь все можно отстроить. Главное, как говорит артист, чтобы оккупанты ушли из нашей страны.

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Все можно отстроить. Главное, чтобы враг навсегда ушел с нашей земли. И мы воцаримся в своей сторонке. Все будет Украина! И огромное спасибо нашим воинам, защищающим нашу землю, – отметил Олег Скрипка.

Кстати, на днях Олег Скрипка посвятил новую песню бойцам украинской армии . В патриотическом треке артиста прозвучали главные лозунги украинского народа в борьбе за свою независимость.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

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