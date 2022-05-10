Саша Зарицкая впервые с начала войны приехала в Ирпень: сердце прям колит от боли

Саша Зарицкая показала разрушенный Ирпень / Фото: instagram.com/kazka.band

С начала войны Саша Зарицкая проводит много времени, помогая украинским военным и волонтерам. Солистка группы KAZKA не только в разных городах в Украине, но и дала несколько благотворительных концертов в США.

После долгих разъездов наконец-то Зарицкая смогла вернуться домой, в Ирпень, где счастливо жила до начала войны. В Instastories исполнительница показала, что российские оккупанты сделали с городом.

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Привет, мой Ирпень! Привет, моя Украина! – написала по возвращению Зарицкая.

Скриншот – instagram.com/kazka.band

Исполнительница проехалась по городу на машине и показала разрушенные дома, мосты и дороги, которые остались после вторжения рашистов.

Это уже дорога к моему дому. Просто сердце прям колит от боли, – поделилась певица, показывая руины города.

Скриншот – instagram.com/kazka.band

К счастью, Саша смогла попасть к себе домой, однако ее любимые растения так и не смогли дождаться свою хозяйку. Зарицкая призналась, что никогда не простит этого ужаса российским военным.

Скриншот – instagram.com/kazka.band

Ранее певица призналась, что ей было страшно возвращаться в свой дом под Гостомелем после того, как там побывали оккупанты. Орки разграбили все, что было нажито за долгие годы.