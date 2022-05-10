Саша Зарицька вперше з початку війни приїхала в Ірпінь: серце коле від болю

Саша Зарицька показала зруйнований Ірпінь / Фото: instagram.com/kazka.band
З початку війни Саша Зарицька проводить багато часу, допомагаючи українським військовим та волонтерам. Солістка гурту KAZKA виступала не лише у різних містах України, а й дала кілька благодійних концертів у США.
Після довгих роз'їздів Зарицька нарешті змогла повернутися додому в Ірпінь, де щасливо жила до війни. В Instastories виконавиця показала, що російські окупанти зробили з містом.
Привіт, любий Ірпінь! Привіт, моя Україно! – написала після повернення Зарицька.
Виконавиця проїхала містом машиною і показала зруйновані будинки, мости та дороги – все, що залишилося після вторгнення рашистів.
Це вже дорога до мого будинку. Просто серце аж коле від болю, – поділилася співачка, показуючи руїни.
На щастя, Саша змогла потрапити до себе додому, проте її улюблені рослини так і не дочекалися своєї господині. Зарицька зізналася, що ніколи не вибачить російським військовим.
Раніше співачка зізналася, що їй було страшно повертатися додому під Гостомель після того, як там побували окупанти. Орки пограбували все, що було нажите за довгі роки.