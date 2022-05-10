Саша Зарицька вперше з початку війни приїхала в Ірпінь: серце коле від болю

Саша Зарицька показала зруйнований Ірпінь / Фото: instagram.com/kazka.band

З початку війни Саша Зарицька проводить багато часу, допомагаючи українським військовим та волонтерам. Солістка гурту KAZKA виступала не лише у різних містах України, а й дала кілька благодійних концертів у США.

Після довгих роз'їздів Зарицька нарешті змогла повернутися додому в Ірпінь, де щасливо жила до війни. В Instastories виконавиця показала, що російські окупанти зробили з містом.

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Привіт, любий Ірпінь! Привіт, моя Україно! – написала після повернення Зарицька.

Скриншот – instagram.com/kazka.band

Виконавиця проїхала містом машиною і показала зруйновані будинки, мости та дороги – все, що залишилося після вторгнення рашистів.

Це вже дорога до мого будинку. Просто серце аж коле від болю, – поділилася співачка, показуючи руїни.

Скриншот – instagram.com/kazka.band

На щастя, Саша змогла потрапити до себе додому, проте її улюблені рослини так і не дочекалися своєї господині. Зарицька зізналася, що ніколи не вибачить російським військовим.

Скриншот – instagram.com/kazka.band

Раніше співачка зізналася, що їй було страшно повертатися додому під Гостомель після того, як там побували окупанти. Орки пограбували все, що було нажите за довгі роки.