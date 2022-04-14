Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова продолжает оправдывать коллег-рашистов

Чулпан Хаматова / Фото: instagram.com/chulpanofficial

Сейчас Чулпан Хаматова отсиживается в Риге и старается всячески избегать разговоров о нападении России на Украину. Более того, российская актриса просит не впутывать культуру, которая якобы не имеет никакого отношения к войне.

Так, общаясь с журналистами, Хаматова продолжает оправдываться и защищать своих коллег-рашистов.

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Нечестно и несправедливо, что Хаматова сейчас в студии сидит, а не в подвале. Но только русская культура здесь не при чем, – заявила российская актриса.

За свою так называемую позицию Хаматовой придется отвечать перед многочисленной аудиторией поклонников, ведь пользователи социальных сетей уже атаковали актрису гневными комментариями.

Мне грозят убийством детей, просто оскорбляют, унижают всякими словами, – пожаловалась сбежавшая звезда.

Но так или иначе всем российским звездам, поддержавшим Путина и войну в Украине придется отвечать свои действия. По всему миру уже массово игнорируют и "отменяют" звезд-рашистов.

Ранее об побеге из России Чулпан Хаматовой, Аллы Пугачевой и других российских знаменитостей высказался музыкант Андрей Макаревич.

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