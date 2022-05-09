Сбежавшая из России Нюша осваивает новую профессию в Израиле

Сбежавшая из России Нюша приехала в Тель-Авив / Фото: Скриншот из YouTube

Певица Нюша последовала примеру своих российских коллег и сбежала из РФ. Исполнительница вместе с мужем и детьми на первое время обосновалась в Дубае, где у них имеется недвижимость.

Однако спустя некоторое время певица неожиданно оказалась в израильском городе Тель-Авив. Как рассказала Нюша в своем блоге, сейчас ей приходится осваивать новую профессию.

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Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны учиться. На этот раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству, – сообщила певица.

Российская певица решила не терять времени зря и стала учиться актерскому мастерству с наставником. В планах у Нюши – карьера актрисы в международных проектах.

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Кроме того, строить свою карьеру начала и дочь Нюши 3-летняя Симба. Как рассказала молодая мама, теперь ее старшая наследница пробует себя в роли модели – девочка снялась для одной из иностранных рекламных кампаний.

Напомним, что не только Нюша задумалась о карьере за рубежом, пока в Россию идет полный крах. Так, появились новости о том, что покинувшие Россию Максим Галкин и Алла Пугачева будут сниматься в израильском реалити-шоу.