Нюша поддержала флешмоб российских артистов – певица вместе с семьей сбежала от Путина

Российские знаменитости продолжают эмигрировать из РФ после нападения на Украину и введения санкций

Нюша вместе с семьей уехала из России / Фото: Instagram

За последние дни многие известные русские деятели культуры уехали за границу. В частности, телеведущая Татьяна Лазарева, заявившая, что возвращаться она уже не собирается вообще.

К ним присоединилась и дочь Владимира Шурочкина, которая в декабре второй раз стала мамой. Певица вместе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым и детьми переехала в Дубай. Кстати, в той стране у супругов родился сын.

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В Telegam-канале артистка сообщила, что она не знает, когда вернется назад. В то же время Нюша объяснила, что они с мужем решили переехать из-за того, что ее любимый якобы постоянно ездит в загранкомандировку. А в нынешней ситуации, "когда из России очень сложно летать по миру", супруги решили устроиться за территорией РФ.

/ Фото: Instagram

Однако не исключение, что Нюша решила переехать из России именно из-за кровавой войны в Украине, которую 24 февраля начал ее президент-диктатор. Сама певица молчит и не озвучивает свою позицию по этой ситуации. Наверное, боится, как и большинство россиян

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Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто ездит в командировку. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно передвигаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города – Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени, – рассказала Нюша.

Нюша добавила, что и в дальнейшем будет поддерживать связь с фанатами из РФ. Также она будет рассказывать поклонникам, как обживается в Дубае и чем занимается.

Ранее стало известно, что актриса Чулпан Хаматова отреклась от Путина и сбежала в Латвию. Также ходят слухи, что Алла Пугачева с Максимом Галкиным уехали из страны-агрессора.

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