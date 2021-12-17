Счастливая Джей Ло: смотрим новые фото певицы с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бена Аффлек появились вместе после записи интервью актера / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Во время одного из новых интервью Бен Аффлек был как никогда откровенен. Он рассказал об отношениях с Джей Ло и о неудачном браке с Дженнифер Гарнер. Поговаривают, что Лопес была не в восторге от высказываний Аффлека об его браке. Во время шоу Jimmy Kimmel Live Бен Аффлек оправдался за интервью и отметил, что его неправильно поняли.

Судя по фото, пара уже решила небольшой конфликт. Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали, когда они покидали съемочный павильон. Как отметили поклонники, певица была в хорошем настроение и выглядела очень счастливой.

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/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

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О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

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Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

Ранее Бен Аффлек назвал воссоединение с Джей Ло одним из лучших решений в своей жизни