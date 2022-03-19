Секонд-хенд, рынки и примерки на картоночке: Васильев – о будущем моды в России

Историк моды бравирует, но абсолютно зря / Фото: открытые источники

Пока в Сети обсуждали нелепую замену "Евровидению" в России, появились новости, в очередной раз доказывающие, какой сильный удар потерпит экономика страны-агрессора за вторжение в Украину.

Регулярно в новостях появляется информация о том, что россияне, которым заблокировали все, что можно, от которых ушли все лучшие и адекватные бренды мира, уже бьются за сахар. Но это только начало для всех, кто поддерживает кровавый режим Путина.

Реклама

Появились первые звоночки кризиса в РФ / Фото: Инстаграм Александра Васильева

Так, ранее историк моды Александр Васильев рассказывал о паузе в съемках "Модного приговора" из-за того, что героинь уже не во что одевать. Теперь же он рассказал на канале Formulamodis, что российские дизайнеры никому не будут нужны в мире, а в РФ их изделия смогут себе позволить купить единицы. Да, и снова будут актуальны секонды и рынки, как в 90-х. Кто скучает по примеркам на картоночке?

За рубежом не будут востребованы ни полсекунды, а внутри страны они будут очень востребованы. Они как раз и покажут модникам и модницам, что стильно, модно и элегантно. Но проблема в том, что не все себе смогут позволить одежду от российских дизайнеров. Поэтому многим придется пересмотреть свой гардероб. Может, что-то перешить, перекроить. Ну, или рынки, секонд-хенд и ярмарки будут спасать положение.

РФ вернется к периоду, когда, чтобы не ходить голым, придется самостоятельно шить одежду.

Реклама

Ремонт одежды, пошив одежды — это все будет дико популярно. И я советую всем, кто сейчас без работы, не сидеть и не говорить, что, мол, на гречку не осталось и нечем кормить детей, а начните делать брошки, вязать перчатки. Выходите на блошиный рынок, развивайтесь. Прекратите ничего не делать.

Название

И это только начало, настоящий кризис в России, которая сейчас бомбит украинские города, впереди!

А мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!