РФ уже расплачивается за войну: съемки "Модного приговора" остановлены, так как не во что одевать героинь

Пришло время платить по счетам: санкции понемногу начинают работать

Появились первые звоночки кризиса в РФ / Фото: Инстаграм Александра Васильева

Для тех россиян, которые бравируют начатой в Украине войной, отдельно скажем: плата за ваше молчание будет высокой! Каждый на своем кошельке ощутит действие санкций за то, что российская армия убивает мирное население в Украине.

И один из первых звоночков появился уже сейчас. Так, в интервью российской "КП" ведущий Александр Васильев рассказал, что съемки "Модного приговора" приостановлены. Причина тому – героинь теперь не во что переодевать. Огромное число брендов уже ушло из России, еще больше уйдет вскоре.

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И это только начало! Похоже, вскоре у многих известных россиян вскоре не будет работы. Да и возможности что-либо купить. Это ли не повод наконец перестать молчать и донести кровожадным властям, что пора прекратить войну в Украине и убраться с нашей территории?!

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