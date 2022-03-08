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РФ уже расплачивается за войну: съемки "Модного приговора" остановлены, так как не во что одевать героинь

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 14:55
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Пришло время платить по счетам: санкции понемногу начинают работать
Появились первые звоночки кризиса в РФ
Появились первые звоночки кризиса в РФ / Фото: Инстаграм Александра Васильева

Для тех россиян, которые бравируют начатой в Украине войной, отдельно скажем: плата за ваше молчание будет высокой! Каждый на своем кошельке ощутит действие санкций за то, что российская армия убивает мирное население в Украине.

И один из первых звоночков появился уже сейчас. Так, в интервью российской "КП" ведущий Александр Васильев рассказал, что съемки "Модного приговора" приостановлены. Причина тому – героинь теперь не во что переодевать. Огромное число брендов уже ушло из России, еще больше уйдет вскоре.

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И это только начало! Похоже, вскоре у многих известных россиян вскоре не будет работы. Да и возможности что-либо купить. Это ли не повод наконец перестать молчать и донести кровожадным властям, что пора прекратить войну в Украине и убраться с нашей территории?!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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