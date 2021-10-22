Экс-продюсер ВИА Гры Костюк хотел уволить Горбачеву с ТВ из-за романа с Никитиным

Ольга Горбачева рассказала, как ее могли уволить из-за отношений / Фото: http://zirki.info, instagram.com/gorbachovaolga, instagram.com/yuriynikitin

На YouTube канале певицы недавно вышло новое разговорное видео, где она поделилась интересными моментами из прошлого.

Во время общения Ольга и Юрий начали вспоминать все знаковые события за 15 лет в музыке и 25 лет на телевидении: начало ее творческого пути, знакомство с возлюбленным, развод и воссоединение. И вдруг Ольга рассказала мужу о том, что много лет назад ее телевизионную карьеру неожиданно хотели прервать из-за того, что она начала с ним встречаться – сделать это хотел бывший продюсер "ВИА Гры".

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Я была главной ведущей, программным директором на музыкальном канале BIZ TV и моим начальником был Дмитрий Костюк (экс-продюсер "ВИА Гры" ред.). Когда у меня начался роман с Юрой я перестала работать круглосуточно.

Именно это и не понравилось руководителю канала:

Фото: YouTube канал Ольги Горбачевой

Костюк вдруг высказал недовольство и поставил условие расстаться с Никитиным. После угроз последовало повышение зарплаты и начались подарки... И это при том, что никаких отношений, кроме профессиональных никогда не было, – вспоминает Ольга.

После такого ведущая сама приняла решение уйти с работы:

Все закончилось тем, что я сказала: "Раз вы цените меня не за то, как я работаю, а за то, с кем я сплю, то мне такая работа не нужна. И уволилась!", — признается Ольга.

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