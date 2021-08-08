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Горбачева призналась, что пожалела о знакомстве с Никитиным, но со временем передумала

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
8 августа, 12:09
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Звездная пара трогательно призналась друг другу в любви в годовщину их первого свидания. Горбачева вспомнила историю своего знакомства с Никитиным, ставшую переломной для жизни обоих
Горбачева и Никитин трогательно признались друг другу в любви
Горбачева и Никитин трогательно признались друг другу в любви / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Первая встреча Ольги Горбачевой и Юрия Никитина состоялась 23 года назад. С тех пор с влюбленными происходило много радостных и не очень событий, но сейчас они вместе.

В Instagram Горбачева, которая на Бали подхватила серьезную болезнь, рассказала фолловерам, что не хотела идти на свидание с Никитиным и что позже об этом пожалела, но через время все кардинально изменилось.

Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа в 1998 году я пошла с этим парнем на свидание. Крепко жалела пару раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, по итогу, стал очень классным, – призналась Ольга.

Юрий Никитин тоже опубликовал в соцсети трогательный пост, признавшись супруге в любви.

Когда я встретил тебя впервые, сердце мое наполнилось радостью... 23 года спустя я испытываю такие же ощущения каждый раз, когда вижу тебя. Как здорово, что мы вместе, – написал продюсер.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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