Горбачева призналась, что пожалела о знакомстве с Никитиным, но со временем передумала

Звездная пара трогательно призналась друг другу в любви в годовщину их первого свидания. Горбачева вспомнила историю своего знакомства с Никитиным, ставшую переломной для жизни обоих

Горбачева и Никитин трогательно признались друг другу в любви / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Первая встреча Ольги Горбачевой и Юрия Никитина состоялась 23 года назад. С тех пор с влюбленными происходило много радостных и не очень событий, но сейчас они вместе.

В Instagram Горбачева, которая на Бали подхватила серьезную болезнь, рассказала фолловерам, что не хотела идти на свидание с Никитиным и что позже об этом пожалела, но через время все кардинально изменилось.

Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа в 1998 году я пошла с этим парнем на свидание. Крепко жалела пару раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, по итогу, стал очень классным, – призналась Ольга.

Юрий Никитин тоже опубликовал в соцсети трогательный пост, признавшись супруге в любви.

Когда я встретил тебя впервые, сердце мое наполнилось радостью... 23 года спустя я испытываю такие же ощущения каждый раз, когда вижу тебя. Как здорово, что мы вместе, – написал продюсер.

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